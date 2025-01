Litige autour du Titre foncier 1451/R : la DIC saisie pour enquêter

XALIMANEWS-L’affaire des 94 milliards revient sur le devant de la scène. Après une plainte déposée par la famille de feu Mbeugour Mbengue, le Parquet financier a mandaté la Division des investigations criminelles (DIC) pour enquêter sur le litige entourant le Titre foncier 1451/R. Ce terrain, d’une superficie de 258 hectares situé dans la zone de Rufisque, est évalué à 94 milliards de francs CFA, rapporte Libération.

Ce dossier avait pris une dimension politique en 2018, lorsque Ousmane Sonko, alors député de l’opposition, avait dénoncé la spoliation d’une famille modeste avec la complicité de hauts fonctionnaires. Parmi les personnalités mises en cause figuraient Tahibou Ndiaye et Mamour Diallo, anciens directeurs du Cadastre et des Domaines.

Le 15 octobre dernier, sept mois après que le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar a ordonné la radiation de la pré-notation sur le Titre foncier, les avocats des héritiers de feu Ousmane Mbengue ont saisi le parquet financier. Cette plainte s’appuie sur un rapport de l’OFNAC, qui aurait révélé que “d’importantes sommes ont été encaissées par des structures ou personnes tierces à leur insu et avec la complicité de hauts fonctionnaires de l’État du Sénégal”, selon les plaignants.

Le Parquet financier a ouvert une enquête pour élucider cette affaire. Les infractions visées par le procureur sont l’escroquerie, l’abus de confiance, le faux et usage de faux, ainsi que le blanchiment de capitaux, rapporte le journal. Les héritiers de feu Mbeugour Mbengue, qui se sont constitués partie civile, se joignent également à la procédure.