XALIMANEWS- Les populations de Dougar ont désormais un soutien de taille dans leur combat contre la société immobilière marocaine. Les mouvements «Y en a marre» et «Frapp France Dégage» sonnent la mobilisation pour dimanche prochain afin de défendre l’injustice dont sont victimes nos compatriotes de Dougar. Face à la presse hier, le coordonnateur de Frapp, Guy Marius Sagna, annonce ainsi une marche le dimanche prochain à Dougar. Selon le journal L’As, les deux organisations déplorent l’attitude de l’Etat qui, selon eux, exerce une violence inouïe sur les honnêtes citoyens. L’activiste a été surpris, dit-il, de voir dimanche dernier la Direction de la Surveillance, du Contrôle et de l’Occupation des Sols (Descos) mobiliser les gendarmes à 5h du matin pour interpeller des personnes qui étaient dans leurs lits et en sous-vêtements. A l’en croire, le Président Macky Sall est l’unique responsable de cette tension foncière qui sévit partout dans le pays. Guy Marius Sagna reproche au chef de l’Etat de n’avoir pris aucune mesure pour régler le problème de Dougar et des autres localités où les populations sont victimes de spoliation foncière alors que s’il en avait la volonté, en seul jour, il peut régler cette situation. Avant de l’inviter à prendre un décret de délimitation des zones réservées à des investissements et à l’habitat des villageois. Le porte- parole de la population de Dougar, Aliou Faye, se félicite du soutien de ces mouvements et appelle à la mobilisation.

