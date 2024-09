Litige foncier à Nguediaga de malika : l’audience reportée au 8 octobre

XALIMANEWS: (SudOnline) L’affaire du litige foncier portant sur les 45 hectares de Nguediaga a récemment été portée devant le tribunal, mais le jugement a été renvoyé au 8 octobre 2024. Ce différend implique le fils de l’ancien Khalife, Mandione Laye, qui a déposé une plainte contre des acteurs, entraînant l’ouverture d’une procédure judiciaire. L’audience de mercredi, qui était la première, a permis au juge de fixer la consignation à la somme de 50 000 francs. Les mis en cause, Dial Thiaw, fils de l’actuel Khalif, Gana Kébé, le promoteur et Magoum Keur Thiaw, ont fait l’objet d’une citation directe pour occupation illégale du terrain. Lors de cette première audience, le juge a expliqué que, conformément à la procédure, il fixe une somme à payer pour la consignation. Une fois que cette somme sera réglée, l’affaire sera prête à être jugée. Les plaignants estiment avoir des éléments solides pour étayer leurs allégations. Les prochaines étapes de cette affaire sont attendues avec impatience, et tous les regards seront tournés vers le tribunal le 8 octobre, date à laquelle le paiement de la consignation doit être effectué.

MOUSSA THIAM Sud Quotidien