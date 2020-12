«Je suis étonné que Mané n’ait pas crié et demandé à l’arbitre un penalty. Et je suis surpris qu’il ne soit pas tombé parce qu’il est assez clairement saisi par les deux bras. L’un le touche et l’autre l’attrape. On peut toujours débattre pour savoir ce qu’il aurait fait s’il n’avait pas été accroché, mais quelle que soit la situation, vous ne pouvez pas attraper les jambes de quelqu’un. Or là c’est assez clair. La plupart des joueurs essaient de rendre les choses plus évidentes pour l’arbitre, c’est pourquoi nous avons été surpris qu’il ne soit pas tombé. Mais nous devrions applaudir son honnêteté. Nous voyons tellement de fois des joueurs tomber quand il n’y a pratiquement pas de contact ou pas de contact du tout, qu’on peut le féliciter», a encensé l’Anglais pour Amazon Prime Video.

