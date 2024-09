Livre-blanc sur les 12 ans de présidence de Macky Sall : Me Sidiki Kaba pense que « cet inventaire sera une réponse à toutes sortes d’attaques infondées, de jugements injustes »

XALIMANEWS-La coalition Benno bokk yaakaar (Bby) a publié, hier jeudi, un livre-blanc récapitulant les 12 années de gouvernance de l’ancien président Macky Sall. Les membres de son entourage ont qualifié ce bilan de « largement positif » et ont affirmé que « le Sénégal doit son premier satellite » au Président Sall, satellite qui a récemment été mis en orbite depuis les États-Unis.

Le Pr Moussa Baldé, ancien ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, a exprimé sa fierté d’avoir vu, sous la présidence de Macky Sall, le lancement de ce premier satellite construit par des Sénégalais, dont les données seront également exploitées par des Sénégalais. L’ancien ministre a précisé : « C’est un projet qui a été piloté, initié et finalisé par le Président Macky Sall. »

« Il s’agit du travail colossal couvrant 12 ans que la grande coalition Benno Bokk Yakkar, sous la Présidence de son Excellence Monsieur le Président Macky Sall, un homme d’Etat aux qualités exceptionnelles, a réalisé sous les yeux de tous les Sénégalais et observateurs extérieurs », a déclaré Me Sidiki Kaba lors de la présentation à la presse.

Le dernier Premier ministre de l’ère Macky Sall affirme que ce bilan couvre de nombreux secteurs essentiels pour la Nation, y compris les zones rurales, qui ont été au centre des priorités de la coalition durant son mandat.

« Je demeure convaincu que cet inventaire sera une réponse limpide, lumineuse et pertinente à toutes sortes d’attaques infondées, de jugements injustes et de déclarations populistes recensées çà et là », a-t-il ajouté aux journalistes.

Selon lui, le style de présentation est non polémique. « La démarche adoptée repose sur un argumentaire soutenu par des chiffres et des données irréfutables qui fournissent une photographie exhaustive de la situation réelle telle que transmise en avril 2024 », a précisé Me Sidiki Kaba.