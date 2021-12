ADVERTISEMENT

Les élections territoriales du 23 janvier 2021 avec les enjeux nés de la Grande réforme de l’acte III de la décentralisation, seront des plus déterminantes sur le développement économique et social de notre pays. Au delà de la compétition politique, il s’agira de formuler des politiques économiques , sociales et culturelles locales , aptes à promouvoir une gouvernance locale et d’ impulser le développement de nos territoires en faisant d’eux , des espaces compétitifs , viables et porteurs de progrès et de bien être pour les populations Voilà les véritables enjeux qui ont poussé les uns et les autres à consentir des sacrifices énormes pour que le modèle de développement prôné et inauguré par SEM Macky SALL et centre sur le PSE continue a repositionner notre pays dans le cercle des nations qui comptent et qui pèsent. Les résultats à ce niveau depuis 2012 et malgré la crise covid 19 depuis 2020, sont exceptionnels.

Dakar la capitale du Sénégal dont le visage est en train de changer avec toutes les réalisations faites et celles en cours , est au cœur de cet enjeu électoral. Il s’agira d’opter pour la construction d’une capitale attractive, belle , propre avec des infrastructures de dernière génération. Nous n’avons aucun doute que les dakarois ne se feront pas distraire et que l’évidence du choix de Benne bokk yaakar avec Diouf Sarr , se traduira par un vote massif au soir du 23 janvier 2021.

Même si Dakar sera l’épicentre de la bataille électorale, Grand Yoff quant à elle , sera la localité de toutes les attractions en raison de beaucoup de facteurs que nul politicien ignore.

D’un contexte chargé à l’entame fait de beaucoup de divergences et de contradictions, Benno bokk yaakar grâce à des esprits éclairés et fortement préoccupés par les enjeux et l’intérêt général, à su se construire et se développer avec de fortes identités politiques et citoyennes autour du camarade Cheikh Bakhoum comme candidat consensuel et qui incarne le changement à grand yoff

Ce sursaut patriotique mérite d’être soutenu et c’est pourquoi nous demandons solennellement à SEM macky Sall de recevoir les leaders de la coalition Benno bokk yaakar , les jeunes et les femmes afin de galvaniser davantage les troupes et mieux prendre en charge leurs préoccupations en contexte.

Une telle action prime quasiment sur toutes les autres au regard de l’enjeu de l’élection à grand yoff avec ses incidences sur la capitale. S’occuper de grand yoff , c’est s’occuper de Dakar. Négliger Grand yoff , c’est négliger Dakar et une telle appréciation peut être lourde de conséquences à court , moyen et long terme. Nous osons espérer que le Présidént Macky Sall prendra toutes les dispositions utiles et pertinentes pour encadrer, soutenir et accompagner Grand yoff afin que notre soif de victoire, soit une réalité au soir du 23 janvier 2022.

Cheikh Ndiaye

Responsable politique Apr grand yoff

Conseiller Municipal