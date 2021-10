Dans le secteur de l’éducation, elle a proposé «la mise en place d’un système éducatif en complément du rôle des familles», «la promotion de la discipline et du civisme», « la bonne organisation des Daaras » et « le relèvement du niveau et de la qualité de l’enseignement ». En ce qui concerne la santé, la coalition s’engage, entre autres, au « renforcement du budget alloué à la santé », à « l’amélioration du plateau médical et des services », à un « système de sécurité sociale plus performant ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy