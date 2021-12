Pour lui, également, le gouvernement est responsable de la violence dans l’arène politique. « Il est facile, après, de vouloir mettre les victimes et les bourreaux ensembles et de les dires oui que chacun taise ses querelles. Le bourreau lui, il est à l’aise dans cette affaire-là. Quid des victimes que nous sommes dont on sabote sans arrêt tous ce qu’on est en train de faire pour une démocratie saine et sérieuse dans ce pays » , a conclu l’ancien ministre de Macky Sall.

XALIMANEWS- -Le Cadre Unitaire de l’Islam au Sénégal (CUDIS) et la plateforme Jammi Rewmi ont rencontré les responsables de coalitions et partis politiques pour les informer de leur initiative et les inviter à signer la charte de non violence dont ils sont les initiateurs.

