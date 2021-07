Quel projet proposez-vous pour convaincre les Saint-louisiens ? Nous présenterons dans le détail, le moment venu, ce qu’est notre ambition pour Saint-Louis. Mais retenez d’ores et déjà que notre projet politique réservera une place de choix à l’environnement, au social et à l’économie ! L’urgence climatique de la région nous impose d’avoir une ambition écologique forte, et nous avons des idées très claires là-dessus. Ndar n’échappe pas à la situation sociale qui sévit dans ce pays. Par conséquent, nous allons rendre à la Municipalité son rôle de régulatrice sociale. Enfin, nous ambitionnons d’exploiter pleinement le potentiel économique de la région, qu’il s’agisse des canaux historiques tels que la pêche et le tourisme ou des canaux à venir avec l’exploitation du gaz et du pétrole au large de la région. Voilà quelques axes forts de ce que nous voulons mettre à place à Saint-Louis avec les Saint-louisiens.

