Si les partis et de mouvements ne parviennent pas à trouver un consensus, chacun transmettra sa demande de candidature. Ainsi, ceux qui n’ont pas encore déposé leur candidature sont censés le faire au plus tard le 19 octobre. C’est en effet, la date limite. Si les partis et mouvements ne parviennent pas à trouver un consensus, chacun transmettra sa demande de candidature à la commission communale de sa localité. Ces commissions chargées des investitures vont se réunir le lendemain, c’est-à-dire le 20 octobre. Elles vont faire leur bilan et envoyer leur rapport à la commission nationale des investitures. Dès que cette dernière reçoit les rapports, elle peut essayer de faire la médiation. Si les contentieux ne sont pas vidés par cette instance nationale, les dossiers litigieux sont transmis à la commission d’arbitrage. Automatiquement, cette commission d’arbitrage va statuer et choisir un candidat, les délibérations et décisions de cette instance ne sont pas susceptibles de faire l’objet de recours. Par conséquent, les concernés seront obligés de s’aligner.

