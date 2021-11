Si la Coalition Yewwi askan wi (Yaw) a obtenu gain de cause dans nombre de localités où ses listes avaient été rejetées par les préfets et sous-préfets, avant d’être validées par les cours d’appel, elle n’a pas eu autant de chance dans le Baol. En effet, la coalition de Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Cie ne sera pas de la course pour la mairie et le Conseil départemental de Diourbel.

