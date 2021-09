ADVERTISEMENT

Pour les élections locales à venir, un profil pas comme les autres, semble cristalliser toutes les attentions. Il s’agit de Mr Doune Pathe MBENGUE, Administrateur civil, Directeur du Partenariat et des ONG au Ministère de l’intérieur.

En effet, il s’agit d’un fils de la localité qui œuvre depuis une décennie pour le bien être des populations avec à ses côtés plusieurs personnes ressources et compétences qui ne veulent plus que Cambérène soit dans l’ornière.

L’adhésion des forces vivres y compris la plupart des leaders de benno bok Yakkar de Cambérène, les Associations sportives et culturelles ainsi que les groupements de jeunes et de femmes.

Grâce à son implication, les écoles publiques de Cambérène, les structures sanitaires et les mosquées sont autonomistes en eau.

Les grandes journées de consultation gratuites et les dons en médicaments et matériels médicaux dont il est l’artisan en synergie avec le Collectif des Personnes ressources et les acteurs communautaires lui ont permis de poser ses empreintes dans le développement économique et social de cette cité religieuse.

Par l’entremise de la dynamique And Suxali Cambérène pour une municipalité plus forte avec une équipe municipale de qualité et représentative de toutes vives, il vient de rééditer une action d’envergure en faveur de l’éducation à Cambérène. Il s’agit d’un Don de 300 tables bancs distribués à toutes les écoles publiques et Franco arables de Cambérène pour une valeur de plus de 12mlions de francs.

Solidement armé en diplômes et en expérience dans la haute administration puisse qu’il sorti de la promotion 2007- 2009 de la prestigieuse École nationale d’administration (ENA), il a le vent en poupe et semble faire l’unanimité autour de sa personne. D’aucuns disent qu’il doit être le candidat unique ou consensuel dont la cité religieuse rêve depuis belle lurette.

Très engagé avec les fils et filles de Cambérène toutes sensibilités confondues, il part largement favori pour l’élection municipale prochaine.