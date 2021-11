XALIMANEWS-A travers un post sur son compte facebook, Latyr Wade fustige la démarche “l’équipe municipale sortante” de Goree en vue des élections locales prévues en janvier 2022.

L’intégralité du message

Le temps est le meilleur des juges avons nous l’habitude d’entendre et le silence est d’or pour lui laisser la latitude de rendre son jugement.

La communication est contextuelle et les prochaines élections municipales nous en donne une parfaite illustration.

Pour preuve, l’équipe municipale sortante attend ce moment crucial pour enfin communiquer avec les Goréens (résidants et de la diaspora) par le biais d’un sondage bien ciblé pour recueillir leurs avis sur la gestion de la municipalité.

Sérieusement j’ai cru à une farce quand j’ai eu vent de cela mais la confirmation m’a été faite en recevant le lien de ce sondage aux allures d’un mépris à notre égard nous Goréens et je voudrais, à travers ce post, vous faire part (à vous de l’équipe municipale, à vos militants et sympathisants) de ma pensée:

1- une démarche inclusive pour le fonctionnement et la gestion de la municipalité n’a plus de sens à la fin d’un mandat. Ce n’est que de la diversion malhonnête et irrespectueuse vis à vis des populations qui vous ont élus pendant tout ce temps sans pour autant, par exemple, connaître la date de vos quelques et rares conseils municipaux tenus en secret et lors desquels toutes les décisions prises à leurs noms n’ont pas été communiquées.

2- votre attitude démontre à suffisance l’échec de votre équipe quant à la prise en charge sérieuse des préoccupations et aspirations des Goréens. Vous avez toujours privilégié le népotisme et le clientelisme au détriment du dialogue, de l’ouverture , du partage et du bien collectif

3- en lieu et place de votre sondage électoraliste, nous Goréens, exigeons le bilan de votre mandat finissant. Je ne crois pas que vous en disposiez en dehors de la gestion courante des courriers de l’état civil, de la gestion des recettes (subvention LMDG, taxes municipales et guérite) et dépenses (personnel, balayeurs et collecteurs d’ordures avec leurs soldes de misère) mais surtout des événements comme « la coupe du maire », défilé du 4 avril, « Goree diaspora festival », etc.

Soyez honnêtes avec vous même et respectueux envers les Goréens qui vous attendent plus sur l’impact de votre action sur leurs vies après 20 ans avec :

– l’éducation

– l’économie

– l’habitat

– l’environnement

– la formation et l’emploi des jeunes

– l’art et la culture

– le sport

– etc.

Vous ne savez que faire de nous sinon vouloir nous faire encore perdre notre temps mais les Goréens, dans leur écrasante majorité, aspirent naturellement à un changement profond de mode de gestion de Gorée mais surtout à de nouveaux acteurs qui pourront optimiser toutes les énergies positives de ses fils instruits, diplômés et intellectuels, professionnels, acteurs culturels, artisans commerçants, pêcheurs, chômeurs, etc., dans la fraternité, l’entente, la cordialité, la transparence et le respect de tout un chacun.

Ne nous parler pas de perspectives futures parce que vous n’en n’avez pas, votre temps de grâce et d’action (votre juge) est épuisé.

Laissez la place aux autres Goréens qui ont plus d’envie, d’énergie, de générosité et de compétences pour enfin mettre Gorée sur les rails d’un développement local au service et au profit de tous.

Vive Gorée

Goréen toujours, Goréen à jamais

Latyr WADE