La candidature du parti politique Mcss Fulla ak est exclue dans toutes les communes du senegal, plus particulièrement à pikine Nord fief de son secrétaire général. Bien qu’ayant participé financièrement, tant soit peu , au dépôt de la caution à la dernière minute, le Mcss Fulla ak Fayda mérite du respect et de la considération avec plus de 97 conseillers municipaux en 2014 dont 5 à Pikine . YEWWI ASKAN WI en est notre première coalition. Le Parti politique Mcss Fulla ak Fayda est toujours allé aux élections locales seul. Compte tenu des des démarches cavalières opérées au sein de cette commission de médiation et d’arbitrage, l’opposition sénégalaise, par sa branche YEWWI ASKAN WI tend vers une fragilisation interne.

