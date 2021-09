Sans doute trouvera-t-on normal qu’une conviction ne demeure pas suspendue entre ciel et terre, mais tente à s’incarner. Mais que voudrait celle-là sans l’engagement. Et c’est pourquoi face à ce besoin pressant. Me Cheikh Issa Sall, DG ADM a décidé de rompre le silence et de s’investir positivement pour l’émergence de Mbour à travers son mouvement AMDEM( agir avec Macky pour le Développement de Mbour).

