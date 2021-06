Au niveau du centre de santé Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh, c’est le désert total: l’ambulance tombe souvent en panne, on note une absence de scanner et de radiographie. A la morgue et à la maternité, il n’y a pas de climatisation. Le peu d’infrastructures municipales qui étaient aux P. A ont été détruites et j’en veux pour exemple, le Centre socio-culturel .La radio municipale » Jappo » a été tout bonnement fermée. Il est alors temps de faire partir ce looser qui a un piètre bilan à 7 ans de gestion », a regrette Gueye l’Original ». Et les initiateurs de cette plateforme de déclarer ouvertement la guerre à leur édile : » Avec un budget annuel de plus de 2 Milliards de FCFA, Moussa Sy n’a rien entrepris. Il a semé le manque, la désolation et le désespoir aux Parcelles Assainies. On lui demande simplement de renoncer à son congrès de la honte organisé à coups de millions p au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose de Dakar. On ne lui permettra plus de battre campagne chez nous , aux P.A. Il ne sera plus candidat. Il n’a qu’à suspendre sa caravane prévue dans cette localité. Moussa Sy « Doyna/ Free Parcelles Assainies », s’écrie M. Gueye.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy