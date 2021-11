Il s’agit du ministre de la Santé et de l’Action sociale et maire sortant de la commune de Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr de Salimata Dieng (économiste), et de Dr Malick Diop, pharmacien et directeur de l’Agence sénégalaise de promotion des exportations (Asepex). Ces trois personnalités sont suivies de Ndeye Fatou Diallo (Badienou Gokh), de Me Ousmane Sèye (avocat), de Aminata Fall (opératrice) et Seydou Gueye, juriste expert et porte-parole de l’Alliance pour la république (Apr).

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy