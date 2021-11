« Je vais représenter la liste départementale et pour la commune, ce sera Mamadou CAMARA et nous avons prévu le lancement officiel cet après-midi (hier) pour que les Fatickois puissent, à l’heure du choix, faire un choix opérationnel et alternatif. On a déposé notre caution et depuis hier notre mandataire est allé voir le préfet pour faire acte de candidature de notre coalition à Fatick. Et là on est en train de travailler sur les listes. Si Fatick doit passer par les mains de l’opposition et nous sommes sûrs que c’est ce qui nous guettent, on doit pouvoir dire voici une proposition alternative », déclare-t-il.

