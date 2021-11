“Nous étions sereins, nous sommes des juristes; nous avons été à la bonne école et depuis le début, je vous avais dit que ceux qui ont intenté ce procès-là, ce sont de faux juristes. Pour l’intérêt de Mbour, j’étais prêt à me départir de ma robe pour me mettre à la disposition de Mbour et c’est pour cette raison qu’en juillet 2020, je n’ai pas décidé de réintégrer la cour des comptes ou de demander le renouvellement de ma mise en position de disponibilité. Depuis plus d’un mois, je ne suis plus magistrat de la cour des comptes”, s’est-il réjoui.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy