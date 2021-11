« Au lieu de 18 (représentant 30% comme par le passé) sur les 66, Ousmane Ndoye a seulement investi 12 personnes. Et à des positions inconfortables. Ce qui traduit le manque de considération qu’il a pour la Gueule Tapée. En plus aucun militant du parti Rewmi (allié de l’Apr) n’a été investi. Ces responsables accompagnés de femmes et de jeunes appartenant à des associations et autres mouvements, ont purement boudé la coalition pour marquer leur désapprobation. Mêmes sur les aides et secours, les habitants de Gueule Tapee sont toujours les moins bien servis”, rappellent-ils.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy