L’absence de son nom sur la liste des investis aux élections locales de janvier 2022 a fait l’objet de vives interrogations. Maire sortant et membre de la coalition Benno bokk Yakkaar, Santi Hagne a décidé de ne pas briguer le mandat des Sicapois et Sicapoises aux élections locales de janvier 2022.

À travers une correspondance envoyée à la rédaction de Xalima, le maire, sortant donne les raisons de son choix. In extenso, voici l’intégralité de la correspondance que nous vous proposons de lire.

« Pour que nul n’en ignore J’ai décidé, après deux mandats, de renoncer à solliciter le suffrage des sicapois et sicapoises pour les élections de janvier 2021. Depuis deux ans j’en ai informé la section communale A F P de Sicap Liberté. Il y a un an au moins j’ai fait part de ma décision au camarade Secrétaire Général du Département de Dakar le docteur Malick DIOP. Il a tenté de m’en dissuader. Je suis resté ferme sur ma décision.A l’approche des élections, j’en ai informé encore le département de Dakar lors d’une réunion convoquée à l’effet de préparer les élections. Tout ceci démontre que ma position ne découle pas du spontané mais procède d’une analyse murement réfléchie et plusieurs fois partagée.Au-delà du temps que j’ai passé à la tête de la mairie en m’évertuant à y donner le meilleur de moi-même, j’ai essayé à tout moment de partager mes connaissances et mon expérience avec mes collaborateurs à la mairie, particulièrement à mes proches du Parti. Sachant qu’en ce qui concerne ma candidature les dés étaient jetés, la section Communale de la Sicap Liberté a décidé de porter son choix à la candidature sur le camarade Cheikh NDIAYE Secrétaire Général Communal Adjoint, 3eme Adjoint au Maire de la Commune de Sicap Liberté. Cheikh NDIAYE s’est forgé à la tache pendant douze années dans le Conseil Municipal. Il y a acquis un savoir-faire certain, une bonne connaissance du fonctionnement d’une Mairie et de l’expérience dans la gestion des relations avec les administrés. L’AFP Sicap Liberté a donc choisi le meilleur profil pour continuer à diriger la Mairie de Sicap Liberté.C’est fort de cela que, au nom des responsables du Parti à la base, j’ai déposé sa candidature pour la candidature de Benno Book Yakar à travers les structures du Parti.L’AFP ne saurait être absente des négociations portant sur la candidature au sein de la ‘coalition alors qu’elle dirige la Mairie, en coalition, depuis 12 ansS’il est vrai que je ne suis plus candidat, il n’en demeure pas moins que l’AFP a présenté un candidat de valeur, au meilleur profil d’entre tous les candidats déclarés, si on s’en tient à son parcours. C’est donc avec fierté que j’ai porté à bras le corps la candidature de Cheikh NDIAYE. Nous savions que l’exercice confié à nos responsables et à Monsieur le Président de la République concernant le choix du candidat Benno Book Yaakar pouvait aboutir à des déchirements. Nous avions donc demandé à l’instar de beaucoup de Maires sortant de L’AFP de prévoir un plan B au cas où nous ne tomberions pas d’accord dans la coalition Benno Bokk Yaakar sur le meilleur candidat. Nous avons donc décidé de défendre les intérêts de L’AFP en présentant et en soutenant la liste dirigée par notre camarade Cheikh NDIAYE. Ceci n’altère en rien notre situation dans Benno mais dans une coalition les intérêts de chacun doivent être préservés.Le choix porté par Monsieur le Président de la République sur Madame Zahra IYANE THIAM ne nous offrait qu’une alternative :Nous ranger derrière elle et perdre toute chance de conserver une des rares communes que la coalition a daignées nous laisser ouRésister autour de Cheikh NDIAYE pour préserver une Mairie que nous estimons pouvoir gagner.Je voudrais à ce propos rappeler que dans la coalition Benno Bokk Yakar, nous subissons depuis longtemps des frustrations intolérables. En effet, faut-il le rappeler, les résultats de la présidentielle de 2012 plaçaient l’AFP au second rang dans la hiérarchie de la coalition Benno Bokk Yakkar , Nous avions 4 Ministères il ne nous en reste plus qu’un. A la douzième législature nous avions 21 députés il ne nous en reste plus que six dans la treizième.Pour ces élections municipales nous sommes placés tête de liste dans dix communes alors que nous avons 31 Maires sortants. Chaque militant, chaque responsable de L’AFP doit, selon ses moyens et positions montrer sa désapprobation et sa réprobation de cette opération de dépouillement continu de L’AFP.C’est dans ce contexte qu’à la Sicap les militants ont décidé de défendre les intérêts du Parti contre la boulimie de nos partenaires. Je soutiens avec eux la candidature de Cheikh NDIAYE qu’on a voulu diaboliser comme étant hors du Parti et allie de telle ou telle organisation politique.Il n’en est rien, sa candidature est portée par de larges couches de la population des Sicap qui veulent mettre à la tête de la Mairie le profil adéquat. En conséquence, pour que nul n’en n’ignore, je déclare haut et fort que je ne soutiens qu’une seule candidature, celle de la liste Cheikh NDIAYE. Toute autre allégation ou insinuation est le fruit de basses manœuvres politiciennes »