XALIAMANEWS- «Que Macky Sall le veuille ou non, nous avons choisi Mame Boye Diao candidat au poste de maire de Kolda aux élections locales du 23 janvier 2022.» Plus qu’un défi, c’est une défiance des partisans du directeur des Domaines. Et c’est Fabouly Gaye qui a porté la parole de la coalition Njaaden qui met en garde leur leader contre un éventuel choix d’un candidat autre que le leur. «Si Macky veut le triomphe de l’Apr et Bby à Kolda, Il n’a qu’à porter son choix sur Mame Boye Diao qui incarne la popularité et l’estime ici», prévient l’ancien président du Conseil régional de Kolda et ancien responsable du Parti démocratique sénégalais. A l’occasion d’une rencontre de mobilisation des troupes au quartier Saré Moussa, les militants de Mame Boye Diao disent ne pas prêter oreille au sommet du parti pour le choix de la personne qui doit être le candidat du parti à Kolda. Des déclarations qui confirment les profondes divisions qui minent le parti au pouvoir à Kolda. Qualifiant les autres responsables «d’apprentis politiciens», Fabouly Gaye insiste que Mame Boye Diao est le seul à même de «sauver Kolda de son mal-vivre lié au manque d’emploi des jeunes et à l’absence de vision de l’actuelle équipe municipale qui fait tout dans le pilotage à vue». Interpellé sur les problèmes de l’hôpital régional, il a déclaré que c’est Mame Boye Diao qui apporte son soutien en matériels et en infrastructures. La guerre entre Mame Boye Diao et le maire sortant Abdoulaye Bibi Baldé s’annonce épique.

