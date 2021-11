Après la date limite de dépôt, aucun retrait ou substitution n’est plus possible sur les listes déposées ; en effet, l’article L .286 du code électoral distingue les irrégularités susceptibles de faire l’objet de corrections dans les trois (3) jours de la notification de celles qui entraînent d’office l’irrecevabilité de la liste.L’irrégularité liée au caractère incomplet de la liste ne peut faire l’objet d’aucune régularisation, les 3 seuls cas prévus sont le remplacement de candidats inéligibles, la substitution de pièces périmées ou comportant des erreurs matérielles.Il ne faut accorder aucune crédibilité aux précisions, justifications ou tentatives d’explication des autorités administratives. D’où qu’elle émane. Le cachet du Préfet a été utilisé frauduleusement, la liste de BENNO à Dakar est OUT et irrecevable (fraude flagrante et manifeste).

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy