Libérer le peuple sénégalais, tel est l’objectif auquel s’est fixé l’opposition, à travers la coalition « Yewi Askan wi ». Mais, paradoxalement, avec le procès de Barthélemy DIAS, renvoyé au 02 mars 2022, c’est leur candidat, au niveau de la Capitale, qui se retrouve coïncé dans les mailles de la justice. Et, dans ces conditions, les dakarois peuvent-ils compter sur une personnalité, poursuivie pour une affaire de meurtre ? En clair, c’est le candidat du camp présidentiel qui sera presque seul dans cette bataille de Dakar, avec Abdoulaye DIOUF SARR, comme candidat unique, partant, victoire, en bandoulière. Car, il était déjà établi que ces élections locales, dans la Capitale, devraient véritablement opposer Benno Bokk Yakaar et Yewi Askan wi dont leur candidat vient d’être disqualifié, avec cette triste et grave affaire dite « Ndiaga DIOUF ». En tout cas, un électeur épris de droit et de justice, ne devrait jamais voter pour le candidat de l’opposition, Barthélemy DIAS dont le jugement est prévu après les élections locales de janvier 2022. Ne serait-ce que sur ce plan, les dakarois gagneraient plus, en votant pour Abdoulaye DIOUF SARR dont l’intégrité ne souffre d’aucune ambiguïté. A moins que ces consultations soient repoussées, ce qui nous semble impossible. Rufisque, le 02 décembre 2021,Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)

