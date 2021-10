Ce qu’il ya, c’est que les patrons des coalitions ont tous réduit leurs aliés à leur plus simple expression en faveur de leurs « hommes ». Et c’était prévisible qu’on aille vers l’implosion aussi bien du camp de la majorité qu’au sein des coalitions de l’opposition. C’était inévitable! Chacun pense à ses intérêts et à ceux de ses partisans. Et personne ne fait plus confiance à l’autre.

Le constat est alarmant. Une opposition en train de se disloquer par ci, une majorité en phase de voler en éclats par là! Je le disais la semaine dernière dans l’une de mes chroniques, les choix pour les locales de janvier prochain vont révéler la face hideuse de la politique au Sénégal. Déjà, que des maladresses et manque de délicatesse dans la détermination et la position des acteurs! Dans toutes les coalitions de partis, des croche-pattes et autres mauvais tours sont faits de part et d’autres pour écarter d’anciens alliés au profit de ses partisans.

