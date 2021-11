Nous sommes tous libres d’appartenir à une religion, à un syndicat et à un parti ou mouvement politique ou même à être observateurs et non acteurs. Servir, les populations selon ses moyens et capacités, fait partie des nobles actions et sens de la vie. Mais cela ne doit jamais nous départir des nobles valeurs reçues de nos parents et de notre éducation. Personne ne doit nous leurrer. En grande majorité chacun se réalise par lui-même grâce à Dieu.

A Yaw de l’opposition je demande de dire la Vérité des faits aux sénégalais..ne dénaturer pas la réalité des faits selon votre volonté !!

La déformation de la Vérité n’est constructive que de façon furtive ou fictive !! Dites la Vérité des faits aux sénégalais…

A Monsieur Khalifa Sall qui se considère comme “agneau de sacrifice “je voudrais dès l’entame de mes propos partager ceci et les sénégalais jugeront. “Si dans un groupe d’amis certains ont l’habitude pendant longtemps de prendre le bus ou le train sans ticket et sans aucun souci. Un jour mis au parfum quelqu’un commence à faire comme eux. Malheureusement pour lui ,un jour il se fait prendre par le contrôleur .Et comme arguments à sa forfaiture il dit d’autres l’ont fait avant moi.

Je ne suis pas le seul n’innocente personne !!

Même un voleur ou un violeur n’est pas pionnier dans son acte..

ADVERTISEMENT

Il faut connaître d’avance ses droits et devoirs avant d’user de caisse d’avance..

En politique un péché n’est jamais mignon !!!

La convocation de Barthélemy DIAS

Chers compatriotes patriotes ,dans notre vécu ,nous avons vu des sénégalais condamnés ou acquittés plusieurs fois. Mais est -ce que ces sénégalais sont moins sénégalais que d’autres ??

Pendant les jours ouvrables ,les tribunaux se remplissent de citoyens.. ces gens sont -ils moins sénégalais que d’autres ??

Sommes- nous dans un pays où tout est permis ou même c’est la licence ?

Devons- nous accepter qu’au nom d’une stature politique certains refusent de respecter et de répondre à la justice en utilisant des gens inconscients ou endoctrinés comme chair à canon..???

La politique doit -elle être le terreau fertile de la terreur ?

Accepter que la politique soit le lieu de banalisation de la justice et de naturalisation du banditisme et de la terreur serait une grave erreur..!!!

Des individus qui brillent par leur capacité de dire des contrevérités ..De grands manipulateurs !

On parle souvent d’instrumentalisation de la justice à des fins politiques alors que c’est tout le contraire. On assiste à une instrumentalisation de la politique à des fins de protections judiciaires.

Certains rusent et usent de mensonges comme manteau de protection dans des ateliers de confection dédiés ,pour essayer d’organiser une sorte de blocage avec le tapage médiatique, pour empêcher la justice de faire librement son Travail. De façon malhonnête et avec l’aide des nouvelles technologies, une certaine meute ameute et utilise une bonne partie du peuple sur fond de contrevérités. De grands manipulateurs !!!

Difficile d’être immunisé pour ne pas être de leurs victimes.

Chaque personne est libre d’avoir des ambitions municipales et présidentielles mais cela ne doit pas être un visa ou quitus d’impunité..même l’immunité parlementaire n’est pas synonyme d’impunité. Etre présidentiable ne signifie pas ne plus être justiciable !!!

S’il est vrai que la loi divine s’exerce sur toutes les vies

La justice s’exerce sur tous les citoyens.. en conformité avec la charte fondamentale la Constitution..

Si nous avons foi à notre justice nous saurons que ce n’est pas le nombre de fois que des politiques ont maille avec la justice qui en fait une justice fiable ou faible . La justice s’exerce sur des faits.. autant de fois que cela est nécessaire..

La profession ou la fonction de l’individu importe peu juridiquement parlant les personnages et les personnalités ne sont pas des hors la loi ils sont dans le champ d’exécution de la loi en leurs rangs de citoyens.

La justice s’exerce sur le citoyen dans son nom d’origine les surnoms ne la lient pas .

Nous avons tous intérêts à ne pas fragiliser la justice pour ne pas être victime des débris d’une telle fragmentation..

Au nom de la paix sociale il vaut mieux à défaut de régler les problèmes à l’amiable ester en justice au lieu de tester les biceps. Nous ne sommes pas dans la jungle sauvage!!

C’est très dommage pour Khalifa Sall..je crois que lui c’est quelqu’un qui a besoin d’assistance pour mieux se forger émotionnellement parlant..

Le puéril cache mal le péril.. surtout quand le péril demeure en la demeure !!!

Le caractère s’exprime fortement dans nos critères de fonctionnement…Il faut même parfois plus que le caractère avoir le cratère. Un lion, sans crinière à qui on donne des œillères, sans aucune affirmation n’aura pas la confirmation de ses pairs .Comme on le dit le oui ou le non n’a de sens que si celui qui le dit est libre de choisir..

Comment peut- on en connaissance de cause manquer autant de bonne foi..

Barthélemy sait depuis le 7juillet qu’il est convoqué le 10 novembre et cela n’a aucune connotation ou coloration politique ni aucune corrélation chronologique avec son statut de candidat à la Mairie de Dakar.. et vous le savez parfaitement..et même si on vous concède certains propos par peur de quiproquos avec votre Barth ..

Dire que c’est au lendemain de sa candidature qu’il a été convoqué pour le 10 Novembre est un énorme mensonge pour essayer encore une fois de ternir l’image de la démocratie de notre pays.. Leur seul songe c’est de détruire ce pays pour s’accaparer des richesses..

Yaw est un Yew ou serpent dangereux pour la stabilité du Sénégal..

Quand Yewi Askan wi demande aux sénégalais de saccager les préfectures et sous- préfectures cela est GRAVISSIME..

Faire la commande de Saccager les préfectures est une véritable forfaiture qui ne doit pas prospérer dans un Etat de droit..

Que l’Etat garant de la sécurité publique assure la police aux populations .

Il est inadmissible qu’un groupe multirécidiviste dans l’outrage à outrance essaie de prendre les populations en otage..

Même si c’est difficile à un vorace de flammes de cesser d’allumer des feux pour vivre.. même si la note macabre de Mars vous fait jubiler..de grâce ne sacrifier pas l’avenir des fils d’autrui. Nombreux sont les sénégalais qui ont votre âge mais ne possèdent pas les patrimoines que vous avez..

Laisser les autres parachever le rêve de leurs parents ou mobiliser vos propres familles ..

Comment peut- on encore une fois appeler les jeunes ou les enfants des autres à se mobiliser pour une convocation notifiée depuis le 7juillet 2021. La véritable injustice serait de faire croire à l’opinion nationale et internationale qu’au Sénégal les politiques et les politiciens sont des intouchables. Nous sommes tous égaux devant Dieu et devant la loi des hommes. Le Sénégal n’est pas votre conférence de berlin bis.

Le Sénégal est un pays de tradition pacifique et pacifiste. Dans notre culture sénégalaise le cousinage ethnique joue un rôle important dans le bon voisinage car toutes les ethnies ont des valeurs éthiques. A ce titre je voudrais connaître les frères à plaisanterie des DIAZ.

Si certains croient que vous cherchez à troubler l’ordre publique d’autres plus avertis pensent que votre objectif véritable est de déstabiliser le Sénégal car convaincus vous êtes que dans l’ordre normale des choses votre horde ne sera pas donneur d’ordres..

Que Dieu nous protège tous de tout mal.

Le Sénégal est un bien commun en bien et en commun nous nous devons de le protéger et de le construire..la construction de l’édifice incombe à tous les fils. Que la colombe de la paix ne cesse jamais de planer sur notre ciel.

Que Dieu nous protège de tout oiseau de mauvais augure dont l’objectif après la vengeance c’est de vivre du Sénégal au lieu de faire vivre l’Emergence aux sénégalais .

Paix dans vos cœurs et dans vos familles. Paix totale dans notre cher pays..

Sénégal Sunugal

Soukeyna Fall Alliance pour la République