Selon le conseiller municipal Sémou Diouf, par ailleurs Pca de l’Aprosie, le maire Matar Ba a souvent bloqué des projets de partenariat que des conseillers ont réussi à démarcher pour régler la question du chômage dans la ville. «Il l’a fait avec moi et avec beaucoup de fils du terroir qui ne voulaient que développer leur Fatick», s’émeut le président de la commission partenariat de la commune. Enfonçant le clou, le secrétaire général du grand théâtre Ousmane Barro Dione relève le sentiment d’insatisfaction voire de déception quasi généralisée de la population liée à l’absence totale de projets structurants à l’échelle communale. «Nous notons une pluralité de candidatures au sein de notre parti l’Apr, tout simplement, parce que Fatick n’a pas beaucoup bougé. Notre maire ne travaille pas. Et les fils du terroir que nous sommes ne pouvons plus laisser notre ville sombrer», sérine le conseiller Mamadou Kane, président de la commission des finances à la mairie de Fatick. «Nous attirons l’attention du Président Macky Sall sur la profondeur du sentiment d’insatisfaction des Fatickois quant à la gestion actuelle de la cité. Nous demandons au Président Macky Sall, pour l’intérêt de Fatick et de Bby, d’être à l’écoute des responsables de la base pour le choix du meilleur candidat.»

