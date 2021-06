Cette grande coalition pèse lourd. Président de l’Observatoire pour la Musique et les Arts du Sénégal (Omart), Abdoulaye Mamadou Guissé est très connu dans le monde des arts et de la culture. Serigne Modou Kara et Aliou Sow ne sont plus à présenter dans l’arène politique. Cette nouvelle coalition va donner du fil a retordre à la mouvance présidentielle, car selon des sources sûres, de grandes figures de l’opposition frappent déjà aux portes de cette coalition.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy