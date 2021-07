XALIMANEWS: LOFNAC va célébrer, lundi, à partir de 9 heures, à l’amphithéâtre de l’Ecole national d’Administration (ENA) la Journée africaine de lutte contre la corruption, a appris l’APS. Le thème retenu par l’Union africaine cette année est : ’’Communautés économiques régionales (CER) : Acteurs essentiels de la mise en œuvre de la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption’’. L’OFNAC organisera un panel qui a pour objectif d’échanger sur ’’le rôle des Communautés économiques régionales dans la mise en œuvre de la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption’’, selon un communiqué reçu de ses services. A cette occasion, les participants partageront le contenu de la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption et feront l’état de sa mise en œuvre. Le panel mettra en exergue le rôle de la CEDEAO comme acteur essentiel de la mise en œuvre de la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption et fera des recommandations pour l’implication de la CEDEAO dans la mise en œuvre de ladite Convention. Selon les organisateurs, cette activité regroupera le ministère des Affaires étrangères, les ministères en charge des Finances, de l’Economie et de la Coopération, de la Justice, les organes de contrôle, le secteur privé et la société civile. La Journée africaine de lutte contre la corruption est célébrée le 11 juillet, mais du fait que cette date tombe un dimanche, l’OFNAC a décidé de commémorer l’évènement lundi.

