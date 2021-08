En plus des vaccins, la recherche portant sur les traitements et les médicaments permettant de guérir du Covid-19 continue de s’intensifier. Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus a annoncé en conférence presse « la prochaine phase de l’Essai Solidarity, appelée Solidarity PLUS » un essai destiné à tester trois médicaments. « L’artésunate, un traitement contre le paludisme dans sa forme grave ; l’imatinib, un médicament contre certains cancers et l’infliximab, un traitement pour les troubles du système immunitaire », a indiqué le directeur de l’OMS, rapport LePaisien. Un nouvel espoir, alors que le premier volet de l’Essai Solidarity a publié ses résultats en octobre 2020, concluant que les quatre traitements évalués sur près de 13 000 patients – incluant le remdésivir, l’hydroxychloroquine, la lopinavir et l’interféron – « n’avaient que peu ou pas d’effet sur la mortalité globale, la mise en route de la ventilation et la durée du séjour à l’hôpital chez les malades hospitalisés ». Les résultats définitifs seront être publiés en septembre. Ces médicaments « ont été choisis par un groupe d’experts indépendants », a précisé le Dr Tedros indiquant que les essais vont être menés dans plus de 600 hôpitaux dans 52 pays.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy