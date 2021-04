Le Directeur de la Lonase ne semble sans doute pas comprendre le message du chef de l’Etat consistant à sauver le maximum d’emplois. A peine arrivé, l’As informe que Lat Diop a viré 52 jeunes dûment recruté par son prédécesseur Amadou Samba Kane, sans doute pour faire place à sa clientèle politique de Guédiawaye. Alors qu’ils avaient tous des Cdi, il en a repris quelquesuns, laissant 13 dans une situation de détresse. Bounda Dioum qui en fait partie dit avoir remué ciel et terre pour que ses camarades et lui soient rétablis dans leurs droits, mais visiblement, dit-il «Lat est intouchable». «Lat Diop a employé ces jeunes pendant 26 jours sans rémunération. Parmi les jeunes, je peux citer 13 personnes qui sont aujourd’hui sans emploi et risque de prendre les pirogues, si rien n’est fait. Nous sommes désolés mais le constat est plus qu’alarmant. Les jeunes sont désespérés et ne savent plus quoi faire de leur vie », dit-il. «Je lance un appel au ministre de la tutelle et à l’inspection du travail de voler au secours des jeunes dans le désarroi. J’interpelle par la même occasion le président Macky Sall et la population sénégalaise que Lat Diop n’est pas un unificateur, ni encore un responsable qui plaide pour l’employabilité des jeunes. Cette situation doit cesser dans notre pays qui brille par sa cohésion et sa teranga. Il faut qu’on arrête de politiser l’employabilité des jeunes, de quelque bord qu’on soit. Si le Sénégal aspire à émerger, il faut employer les jeunes», a martelé Bounda Dioum qui a câblé L’As pour s’en offusquer.

