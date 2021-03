XALIMANEWS : Tout brûle aux Parcelles Assainies. Au moment ces lignes l’opposition s’est donnée rendez-vous à la Place de l’Obélisque, pour une manifestation dite pacifique, la commune dirigée par Moussa Sy abrite de violents affrontements entre manifestants et forces de l’ordre après la mort d’un des leurs, ce matin. Les jeunes en colère veulent réduire en cendres le Commissariat de Police pour venger la victime. Ce que refusent les limiers qui ont en renfort le Bip. Au moment où ces lignes sont écrites, l’atmosphère est gazée aux Parcelles. Les jeunes sont de plus en plus nombreux et refusent de baisser les armes. Les politiques, pour montrer à Macky Sall qu’il n’a pas réussi à réduire l’opposition à sa plus simple expression cette fois-ci, préfèrent un après-midi politique politicienne au lieu d’aller chercher la paix aux Parcelles Assainies où le décompte macabre pourrait évoluer si les affrontements ne cessent pas

