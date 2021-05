Les deux drames survenus en l’espace de 2 jours seulement dans la Capitale du Ndiambour portent le nombre de morts atroces à six (6) personnes tuées à l’espace de 5 ans. Et cela suscite énormément d’ interrogations. Ainsi de 2015 à ce jour, pas moins de six (6) personnes ont laissé la vie dans des conditions dramatiques. Toutes morts suscitant, du moins pour la plupart d’entre elles, la thèse du meurtre. De quoi susciter une réflexion sur la réalité sénégalaise relevant à la fois de l’éducation et de la sécurité collective. Au moment où nous mettons en ligne les présentes informations, on nous signale que le présumé meurtrier de Khady Badiane DIACK a avoué avoir violé puis tué la jeune fille de 25 ans, il l’aurait piégée pour l’isoler dans une maison en construction. II sera devant le procureur dans les prochaines heures.

