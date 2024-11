Louga: Ousmane Sonko, tête de Pastef rend un vibrant hommage à la diaspora sénégalaise et appelle la jeunesse à éviter les voies de migration dangereuses

XALIMANEWS: La tête de liste nationale de Pastef (pouvoir), Ousmane Sonko, a rendu, vendredi, un vibrant hommage aux Sénégalais de la diaspora pour leur contribution cruciale au développement national, et appelé les jeunes à faire preuve de patience, affirmant que leur avenir se trouve au Sénégal.

“Louga est une ville remarquable avec une population d’émigrés courageux, qui travaillent à l’étranger pour subvenir aux besoins de leurs familles”, a-t-il déclaré.

S’exprimant lors de sa caravane à Louga, Ousmane Sonko a rendu ”hommage non seulement aux émigrés de Louga mais également à l’ensemble des Sénégalais de la diaspora”.

Il a rappelé ‘’l’importance des transferts de fonds de la diaspora’’, estimés, selon lui, ‘’à plus de 1 500 milliards FCFA” et ”jouent un rôle essentiel pour soutenir de nombreuses familles et pallier les lacunes des politiques publiques”.

‘’Sans ces émigrés, il serait difficile pour de nombreuses familles de subvenir à leurs besoins de base, comme l’alimentation, l’accès à l’éducation et aux soins de santé”, a affirmé Sonko.

Relevant les sacrifices consentis par les émigrés qui vivent souvent dans des conditions difficiles, il a exhorté ‘’la jeunesse à éviter les voies de migration dangereuses’’. Selon lui, ‘’leur avenir se trouve au Sénégal’’.

‘’Voyager n’est pas un mal en soi, mais prendre des risques en pirogue, au péril de sa vie, l’est”, a-t-il averti, citant ‘’le récent naufrage de migrants au large de Nouadhibou, en Mauritanie, qui a coûté la vie à douze personnes’’.

Encourageant les jeunes à rester ”optimistes”, Sonko a réitéré son souhait ”d’intégrer davantage la diaspora dans les projets de développement du Sénégal”, ajoutant que ”le pays a besoin de toutes les compétences, que ce soit au Sénégal ou à l’étranger’’. ”Tout le monde ne peut pas travailler dans l’administration, mais le développement du pays permettra à chacun de trouver sa place”, a-t-il conclu.