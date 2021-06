C’est une forte délégation du pouvoir, avec à sa tête, Mme Diémé, directrice de la famille, en compagnie de l’adjointe au gouverneur nouvellement affectée à Louga, de la préfète du département, d’une délégation de la mairie, du comité de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, des membres de la SCOFI et des membres du mouvement des femmes leaders conduite par Mme Amy SEYE qui ont fait le déplacement ce dimanche 6 juin 2021 à (santhiaba et keur serigne louga). C’est une forte délégation du pouvoir, avec à sa tête, Mme Diémé, directrice de la famille, en compagnie de l’adjointe au gouverneur nouvellement affectée à Louga, de la préfète du département, d’une délégation de la mairie, du comité de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, des membres de la SCOFI et des membres du mouvement des femmes leaders conduite par Mme Amy SEYE qui ont fait le déplacement ce dimanche 6 juin 2021 à (santhiaba et keur serigne louga). Sur instruction du ministre Ndeye Saly Diop DEING, Mme SEYE a présenté les condoléances de l’Etat du Sénégal, mais surtout du chef de l’Etat, personnellement. Elle a évoqué les rapports cordiaux que les familles doivent entretenir avant de formuler des prières pour le repos de l’âme des défuntes. Pour sa part, Serigne Cheikh Mbaye SECK, père du bébé de 3 mois jeté dans une fosse septique, a remercié le président de la République pour ce geste ô combien important et significatif pour lui avant de prier les disparues, il n’a pas manqué de demander à la délégation de transmettre à leur haut destinataire ses remerciements, sa reconnaissance et celle de sa famille. LOUGAWEBMEDIAS.COM

