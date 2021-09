XALIMANEWS- La marque de vêtements Love is Wicked est enfin disponible, un hommage à la fameuse chanson du groupe Brick & Lace qui a fait fureur en 2007. Nyla et ses soeurs ( Brick & Lace) ont travaillé sur ce projet pendant presque 1 an. C’était l’idée de leur sœur Tasha, l’une des co-autrices de la chanson. Elle a pensé que ce serait cool de créer un logo Love is wicked, d’en faire une ligne de vêtements et de les porter. Il s’agit d’une nouvelle entreprise pour les soeurs Thorbourne, elles voulaient d’abord s’assurer que leur système était en place. Pour le moment, elles se concentrent uniquement sur les vêtements pour femmes, les « vêtements d’athlétisme », elles vont très bientôt faire sortir les styles pour les hommes. L’expédition se fait vers les États-Unis, le Canada et l’Europe. Elles travaillent pour que les gens puissent commander partout à travers le monde.

