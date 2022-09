Au terme des concertations sur la vie chère, le président Macky Sall est revenu à la charge sur la question du loyer. Cette problématique qui perdure doit avoir des solutions dans un contexte de crise accrue. Considérant que la plupart des ménages dépensent une bonne partie de leurs revenus dans la location, le président Macky Sall a donné des instructions au Premier ministre qui se chargera avec le ministre du commerce et des PME, de travailler sur la régulationdes prix du loyer. « Je demande au PM, en relation avec le ministre du commerce, des associations de consommateurs et des professionnels de l’immobilier, de me proposer d’ici le 20 octobre 2022 un plan spécial de renforcement de la régulation du loyer dans une dynamique de stabilisation et de baisse des prix.

