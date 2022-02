« Il est très important que la société civile applique les principes qu’elle véhicule tous les jours surtout à l’endroit des politiques. Il faut donner le bon exemple et faire en sorte que ce qui gangrène les partis politiques et les syndicats au Sénégal n’en fasse de même pour les organisations de la société civile qui se battent pour des principes pérennes et pour le renforcement de la démocratie », a indiqué Me Assane Dioma Ndiaye.

Le célèbre avocat droit-de-l’Hommiste, Me Assane Dioma Ndiaye, passe de président de la Ligue Sénégalaise des Droits humains (Lsdh) à président d’honneur et coordonnateur du groupe d’actions juridiques et judiciaires de cette organisation. Ce changement est intervenu ce samedi 26 février à l’occasion du congrès de la Lsdh. Malgré les pressantes invites de ses pairs lui demandant de rempiler, Me Ndiaye a délibérément choisi de céder son fauteuil et laisser la voie libre à Alassane Seck.

