Le tapis rouge et d’honneur a été déroulé hier à l’As- semblée nationale au nouveau président de l’Assemblée Nationale ivoirienne Adama Bictogo. Ce dernier a remplacé le défunt président Amadou Soumahoro. Moustapha Niasse a évoqué les liens de fraternité entre les deux peuples. Seulement Adama Bictogo n’est pas un inconnu au Sénégal. Et pire, l’homme d’affaires membre éminent du parti politique du président Alassane Dramane Ouattara, le Rassemblement Des Républicains (RDR), a laissé des casseroles, on ne parle pas de concerts qui sont en vogue, mais de casseroles sur les finances publiques. L’on peut dépoussiérer la fameuse affaire des passeports bio- métriques. Son contrat léonin d’une durée de 6 ans pour la fabrication deces passeports a été résilié en 2013. Avec, à la clef, une très forte indemnisation largement sur- évaluée de l’avis général ! Non seulement le contrat était nébuleux, mais le bienheureux ivoirien a empoché une indemnisation de 12 milliards de frs pour résiliation de contrat de fabrication de visas biométriques obligatoires pour l’entrée au Sénégal.

