L’Université Sénégalaise honorée à la Conférence de l’African Materials Research Society 2024 à Kigali

XALIMANEWS- L’université sénégalaise a été mise à l’honneur lors de l’édition 2024 de la conférence de l’African Materials Research Society (AMRS), tenue du 14 au 19 décembre à Kigali, au Rwanda. A l’issue de cet événement, deux sénégalais ont dignement représenté l’enseignement supérieur public, a fait savoir les services de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Selon la note, deux chercheurs sénégalais se sont illustrés et ont porté haut les couleurs de l’enseignement supérieur public du Sénégal.

Ibrahima Ndaw, de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), a remporté le prestigieux Prix du Meilleur Poster ACS sous la supervision du Professeur Balla Diop Ngom.

De son côté, Seynabou Mbodj, de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB), a été distinguée avec le Prix du Meilleur Poster RCS, sous la direction du Professeur Abdou Karim Diallo.

Ces récompenses témoignent de l’excellence académique et de la capacité des institutions universitaires sénégalaises et africaines à produire des recherches de niveau mondial. Elles reflètent également la pertinence et la qualité des travaux scientifiques menés par les chercheurs du continent.

Cet événement scientifique a réuni des experts, chercheurs et étudiants venus des quatre coins du continent et au-delà, pour échanger sur les avancées dans les sciences et le génie des matériaux.

L’AMRS, qui est l’une des principales plateformes scientifiques en Afrique, offre un cadre unique pour l’échange d’idées innovantes, la création de partenariats stratégiques et le développement de la communauté scientifique africaine.