Eumeu Sene/Lac de Guiers 2, un choc qui fait saliver tous les férus de la lutte avec frappe. Ce sera leur 3ème confrontation, pour une victoire pour le pikinois et un nul. Cette fois ci, Lac de Guiers a l’occasion de prendre sa revanche face à Eumeu Sene. Après avoir concedé un match nul lors de leur premier duel, lors d’un combat de haute facture salué par tout le public et téléspectateurs, Lac 2 mordit la poussière lors d’une deuxième confrontation, insipide en tout point de vue. Cette fois ci ce sera le moment idéal pour le pensionnaire de l’écurie Walo, de faire pencher la balance de son coté et rétablir l’équilibre. Mais face au roc Eumeu Sene, ce ne sera pas une partie de plaisir. Le pikinois est réputé encaisseur et bagarreur, en plus de posséder une belle panoplie technique. En tout cas, ce sera un combat de titans et espérons que ce Gala du 4 avril ne va pas accoucher d’un souris, et que ces 2 champions nous gratifieront d’un bon spectacle.

