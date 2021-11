Le combat du 5 décembre 2021 à l’Arene nationale, opposant Papa Sow de l’écurie Jambars Wrestling Académy à Siteu de l’écurie Lamsar, va drainer beaucoup de monde. Les 2 lutteurs drainent 2 bases affectives assez conséquentes. Pour parer à ces fortes mobilisations des 2 camps, le prometteur organisateur de ce choc a pris les devants et ne compte pas lésiner sur les moyens pour sécuriser, et l’intérieur et l’extérieur du stade. D’après Sunulamb qui cite PAF, 600 policiers et gendarmes seront mobilisés pour garantir la sécurité à l’intérieur et aux abords de l’Arene nationale. Pour ne rien laisser au hasard, Pape Abdou Fall, par ailleurs président de l’association des promoteurs à signé a signé une collaboration avec Khadim Ndiaye l’ancien champion de lutte de Thiaroye responsable d’une société de garde rapprochée et de sécurité, pour assurer la sécurité des spectateurs à l’intérieur de l’enceinte de lutte.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy