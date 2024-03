Lutte-Championnat d’Afrique/Egypte 2024 : de l’or pour Pour Pape Ndiaye Sokh Sokh, l’argent pour Didier et le bronze pour Ordinateur

XALIMANEWS-Le lutteur Pape Ndiaye dit Sokh Sokh, sur qui reposaient les espoirs de médaille médailles, a décroché l’or, ce mardi, lors des championnats d’Afrique du Caire, rapporté LutteTv. La délégation sénégalaise a aussi mis dans sa besace une médaille d’argent et une autre de bronze.

Après que six de nos huit lutteurs ont été éliminés dans le cadre des Championnats d’Afrique en Egypte, les espoirs sénégalais de médailles reposaient sur Pape Ndiaye dit Sokh et Didier, deux lutteurs qualifiés en finale dans leur catégorie respective. le souhait de la délégation sénégalaise a été exaucé, avec l’obtention de la médaille d’or pour Sokhna et celui en argent pour Didier. De son côté, Ordinateur, repêché parce que son tombeur égyptien est allé en finale, et a pu décrocher la médaille de bronze.

Une consolation en attendant les qualifications pour les Jeux Olympiques 2024 de Paris, dans deux jours.