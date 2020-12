Cette plateforme apolitique composée de jeunes très engagés et de toutes les obédiences politiques, à travers la journée MA COMMUNE, MA PRIORITÉ, lance une deuxième activité phare réunissant tous les Khombolois ce samedi 26 décembre 2020 à 10h 30 avec la collaboration d’associations de la société civile, de bonnes volontés et de leaders locaux. Ainsi; cette activité entre dans la cadre de la lutte mondiale contre la COVID 19. En effet, Khombole que nous voulons; une plate-forme apolitique compte remettre au Lycée Coumba Diack Gueye Khombole un don conséquent de matériels phytosanitaires ( masques, gels de mains, eau de Javel et madars armonia etc).

