XALIMANEWS-Unitaid, l’agence de santé mondiale, et Find, l’alliance mondiale en faveur du diagnostic, ont annoncé investir pour appuyer le transfert technologique et stimuler la production locale de tests rapides de diagnostic de la Covid-19 dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Cet investissement permettra d’accroître considérablement la production locale de tests rapides de diagnostic de la Covid-19 en Afrique entre autres.

Faisant suite à un appel à manifestation d’intérêt lancé dans le cadre du volet produits de diagnostic du Dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la Covid-19 (Accélérateur Act), les contrats sont désormais finalisés et favoriseront l’accès équitable à des tests antigéniques de diagnostic rapide (Tdr-Ag) adaptés pour le dépistage de la Covid-19, a précisé Unitaid dans un communiqué de presse.

La pandémie a révélé la fragilité des systèmes de santé et à quel point la dépendance exclusive à des chaînes d’approvisionnement mondiales laissent de nombreux pays sans accès aux tests essentiels pour lutter contre la Covid-19. Aujourd’hui, les pays à revenus élevés dépistent la Covid-19 chez leur population au moins 60 fois plus que les pays à revenus faibles.

Contenir la propagation du virus.

ADVERTISEMENT

Renforcer la capacité de production dans des centres locaux et régionaux est indispensable pour garantir la mise en œuvre de stratégies efficaces de dépistage par les prestataires de soins dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, afin de contenir la propagation du virus.

Des accords soutenant les collaborations entre Xixia Pharmaceuticals (une filiale de Viatris) et Guangzhou Wondfo Biotech (Wondfo), entre Dcn Dx et Wama Diagnóstica, et entre Diatropix de l’Institut Pasteur de Dakar, Bionote et Mologic ont été signés.

Une production de 2 millions de tests par mois

Find et Unitaid appuient la création d’un Centre d’excellence chez Dcn Dx pour faciliter le transfert technologique des tests de diagnostic rapide (tdr) aux fabricants dans les Prfi. La société Wama Diagnóstica, basée au Brésil, est le premier de ces fabricants ; elle approvisionnera l’Amérique Latine et les Caraïbes. Elle devrait produire 2 millions de tests par mois à un prix plafonné à 2 dollars (prix départ usine).

Pour desservir le continent africain, Diatropix de l’Institut Pasteur de Dakar au Sénégal fait actuellement l’objet d’un soutien pour accroître la fabrication des Tdr-Ag transférés par Mologic et Bionote.

Grâce à ce soutien, Diatropix déposera une demande réglementaire pour les tests transférés et les commercialisera sous sa propre marque, avec l’objectif d’atteindre 2,5 millions de tests par mois d’ici 2022. Les prix varieront entre 2,50 et 2 dollars (prix départ usine) et Diatropix souhaite réduire davantage le prix dans un proche avenir.

Pour stimuler encore la capacité de test dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, Find et Unitaid annoncent que la société Wondfo, basée à Guangzhou en Chine, s’associe à Viatris (à travers sa filiale Xixia Pharmaceuticals basée à Gauteng, Afrique du Sud) pour mettre sur le marché des Tdr-Ag à bas coût dans ces pays. Ce partenariat entre un fabricant en grand volume et un distributeur de portée mondiale pourrait produire 144 millions de tests par an à un prix plafonné à 2,50 dollars (prix de départ usine).

Source : Libération online