Face à la cybercriminalité qui établit de plus en plus ses quartiers dans la banlieue de Dakar, la gendarmerie entend renforcer les moyens de surveillance et de contrôle pour démanteler ces groupes spécialisés dans les arnaques via internet. Elle exhorte les populations à faire preuve de vigilance dans l’utilisation des réseaux sociaux et sur leurs activités sur la toile.

