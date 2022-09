Ainsi, de jeunes entrepreneurs venant de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ont présenté, le mercredi 21 septembre 2022, leurs innovations pour améliorer l’alimentation des nouveaux nés à base de produits locaux, en marge de l’ouverture de la conférence régionale sur l’alimentation des jeunes enfants à Dakar, organisée en collaboration avec la Cedeao. Cinq projets dont celui de la Sénégalaise Fatoumata Bintou Sonko ont été retenus par le jury à l’issue d’un processus de sélection rigoureux. La lauréate est étudiante en Technologies agro-alimentaire à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Elle a développé le projet « Patat’innov », qui est une compote de patates douces et de niébé enrichies en feuilles de moringa et bissap très riches en micronutriments. Selon elle, « Ce projet est parti du constat d’un paradoxe. Il y a de grandes pertes agricoles notamment au nord du pays. Au même moment, nous observons une carence en micronutriments chez beaucoup d’enfants. » « Nous avons donc voulu concilier ces deux problématiques dans un projet et c’est ce qui nous a donné « Patat’innov », a-t-elle indiqué.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy