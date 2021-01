Les gendarmes ont saisi par devers les malfaiteurs : cinq (5) fusils et trois (3) pistolets de fabrication artisanale ; cinq (5) coupe-coupe ; une somme de trois millions neuf cent mille (3.900.000) frs CFA et trois cent (300) dollars US ; un véhicule et une moto ont également été interceptés par devers les malfaiteurs mais aussi des téléphones portables.

XALIMANEWS- Depuis la fin de l’année 2019, les vols à mains armées ont connu un regain d’intérêt notamment à la Légion Centre Ouest (LCO) qui couvre les régions de Thiès et Diourbel. Cette insécurité grandissante qui a pris des proportions démesurées a poussé le haut commandement de la gendarmerie à mettre en place une cellule d’enquêteurs afin d’aider les unités territoriales à traquer et arrêter ces bandes de malfaiteurs. C’est ainsi que depuis le début du mois de juillet 2020, cette entité a mené des instigations qui ont permis de démanteler une bande criminelle de dimension nationale. Initialement déployés à la Légion centre Ouest pour lutter contre les vols à mains armées et résoudre les cas non élucidés, les enquêteurs se sont retrouvés face à une bande qui s’est exclue de toute limite sectorielle.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy