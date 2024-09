Lutte contre l’émigration irrégulière : Bassirou Diomaye Faye veut un programme budgétaire spécial

XALIMANEWS-Bassirou Diomaye Faye a invité le Premier ministre ainsi que le Ministre des Finances et du Budget pour mettre en place un programme budgétaire spécial intitulé ‘’Prévention et lutte contre la migration irrégulière’’, selon des sources officielles.

Lors du Conseil des ministres, tenu, hier mercredi, Bassirou Diomaye Faye a évoqué le chavirement d’une pirogue transportant des migrants irréguliers près de Mbour, un incident tragique ayant causé plusieurs décès. Il a affirmé que cette ‘’tragédie’’ a mis en lumière la complexité de l’émigration clandestine, alimentée par des réseaux organisés de trafiquants d’êtres humains qui doivent être sévèrement punis par la Justice.

Ainsi, le Président a demandé au Premier ministre de ‘’renforcer avec les ministres compétents, tous les dispositifs préventifs, sécuritaires et coercitifs de lutte contre les départs de migrants à partir du territoire national’’. Il a également insisté sur l’’urgence d’une supervision stratégique par le Premier ministre du dispositif interministériel de lutte contre la migration irrégulière, et sur la nécessité de réviser le cadre national de pilotage et de coordination des activités de prévention, en mettant l’accent sur l’alerte précoce, la sensibilisation des jeunes, et la collaboration avec les populations.

Enfin, il a souligné les ‘’causes profondes du développement de cette activité illicite ces dernières années’’ et a demandé au Premier ministre ‘’d’engager, dans les meilleurs délais, avec toutes les parties prenantes, des concertations nationales inclusives sur la migration irrégulière en vue d’ajuster notre stratégie nationale de lutte en la matière’’.