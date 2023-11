Il a également chargé le Premier Ministre, en collaboration avec les Ministres directement impliqués (Intérieur, Forces armées, Justice, Affaires étrangères et Sénégalais de l’Extérieur, Jeunesse, Emploi et Entreprenariat, Pêche et Économie maritime…), ainsi que l’ensemble des acteurs responsables de la gestion de cette problématique, de mettre en place des mesures urgentes de sécurité, d’ordre économique, financier et social afin de décourager les départs d’émigrants depuis le territoire national.

